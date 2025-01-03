Слуцкий рассказал смешной случай про встречу с Моуринью: «Заходит в шлепках»

«Мы с ним были хорошо, достаточно знакомы, потому что первую встречу еще организовывал Юрий Викторович Белоус, так как он сотрудничал с компанией Жоржа Мендеша, который был агентом и Моуринью. Я помню, что у них были очередные встречи в Лондоне, и я напросился к Белоусу. Говорю: “Пусть Мендеш познакомит нас с Моуринью”. И он действительно познакомил. Мы сидели в отеле, общались больше трех часов. На меня это произвело грандиозное впечатление.



Следующим этапом было, когда “Крылья Советов” начали контактировать с компанией Pirelli. Как раз тогда Моуринью уже был в “Интере”. Мы снова прилетали делегацией, опять с ним сидели, будучи знакомыми.



А потом произошла очень смешная история, когда организовали первое лицензирование Pro для российских тренеров. Нас привезли на базу в “Челси”, и мы смотрели тренировки. Вся элита российского футбола, все тренеры — там были Газаев, Семин, Бердыев, Старков, все, кто только возможно, — присутствовали.



Был очень смешной случай. Долго ждали Моуринью, потому что это был, как бы, апофеоз — эта встреча с Моуринью, ведь он все время занят. После какой-то тренировки нас заводят в какой-то чуть ли не вагончик, полураздевалку. И вот заходит Моуринью в шлепках. Почему в шлепках? Просто, чтобы поздороваться. Он не собирался там что-то рассказывать. Он заходит, узнает меня взглядом, здоровается и говорит: “Извините, я очень занят, поэтому приветствую вас здесь”, — и уходит.



Шевчук тогда разворачивается и говорит: “Ну что это такое? Зашел, поздоровался со Слуцким и ушел”. А я тогда был очень молодым тренером, это было первое лицензирование Pro. И это было так смешно: действительно, мы с ним встречались буквально несколько месяцев назад, и вот он зашел, только меня узнал, поздоровался и вышел. Это тоже такая забавная история», — сказал Слуцкий в эфире шоу DASH на канале «Okko Спорт».