Роналду об «Аль-Насре»: «Хочу выиграть Азиатскую ЛЧ для клуба. Хочу большего и продолжу помогать команде выигрывать титулы»

Трудно конкурировать с такими командами, как «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», но мы все еще стремимся и боремся. Футбол таков, в нем есть хорошие и плохие моменты. Но для меня самое главное — быть профессионалом, упорно трудиться, уважать клуб и свой контракт и верить, что все изменится, и «Аль-Наср» попытается выиграть больше титулов. Я хочу выиграть для клуба Азиатскую Лигу чемпионов. Но самое главное — продолжать двигаться и быть профессионалом.[Любимый момент в футболке «Аль-Наср»] — вероятно, когда мы выиграли первый титул [Кубок арабских клубов имени короля Салмана 2023 года], финал против «Аль-Хиляля», вероятно, был самым напряженным из всех, что мы пережили. Знаете, когда выигрываешь титулы, все становится проще, и иметь привилегию выиграть первый трофей в свой первый год здесь было потрясающе. Но я хочу большего. Я продолжу двигаться и помогать своей команде выигрывать титулы. Я верю, что этот год будет хорошим для «Аль-Наср», — заявил Роналду.