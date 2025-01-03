Титов о Соболеве в «Зените»: «Болельщики до сих пор не приняли его. Вопрос: примут ли еще? Дзюба много забивал, но его до конца не приняли»

— Скорее всего да, чем нет. Заиграл Угальде после его перехода. Когда переходишь из «Спартака» в «Зенит» — это большое событие. Нужна адаптация. Мы видим, что болельщики до сих пор не приняли Соболева. Вопрос: примут ли еще? Помним пример Дзюбы. К сожалению, он забивал много, отдавал и был лидером, но до конца его так и не приняли, — сказал экс-капитан «Спартака».Напомним, за «Зенит» Соболев провел 11 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.