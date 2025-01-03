Роналду о Саудовской Аравии: «Быть первой приехавшей звездой — честь. Люди воспринимают Криштиану как пример. Лига растет, звездные игроки делают ее еще лучше»

Для меня большая честь, что лига растет и многие звездные игроки приходят, чтобы сделать ее еще лучше, более конкурентоспособной. Быть ​​первой, скажем так, звездой, приехавшей сюда — честь, но я с нетерпением жду следующих 5−10 лет, когда лига будет продолжать совершенствоваться. Не только основные команды, но и академии. Не только ради будущего саудовских [игроков] и лиги, но и ради страны и для того, чтобы конкурировать с другими чемпионатами — такова моя мечта. Я постараюсь помочь стране и лиге достичь этого и быть на этом уровне«, — заявил нападающий “Аль-Насра”.