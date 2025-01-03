Кержаков о том, что Дзюбе нужен 1 гол для рекорда по мячам за сборную: «Просто ради гола не вызвал бы его. Если бы он был лучшим на своей позиции — да»

— Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за этой движухой?- Если честно, думал, что Дзюба уже давно меня обогнал. Не слежу, но невольно напоминают. — Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?- Просто чтобы гол забил — нет, если бы он был лучшим на своей позиции — да, — сказал бывший форвард сборной России в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу».