«Реал» не проигрывает 6 матчей подряд. У мадридцев 5 побед и ничья на отрезке

В 6 последних матчах во всех турнирах «Реал» одержал 5 побед и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Последнее поражение мадридцы потерпели 4 декабря в матче с «Атлетиком» (1:2).Далее «Реал» сыграет с «Депортива Минера» в Кубке Испании. Матч пройдет 9 января.