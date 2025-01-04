Анчелотти про 2:1 с «Валенсией»: «Победа справедливая. Винисиус не заслуживал удаления, подадим апелляцию»

Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме и насколько хорош выступили во втором. Мы собираемся подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности… Думаю, все заслужено. До реакции Винисиуса было касание вратаря, потом толчок Вини, двумя желтыми эпизод был бы исчерпан«, — сказал тренер “Реала”.