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Анчелотти про 2:1 с «Валенсией»: «Победа справедливая. Винисиус не заслуживал удаления, подадим апелляцию»

"Мы думали, что это не красная карточка для Винисиуса, а две желтые (ему и вратарю — Sports). Но его удалили, команда смогла отреагировать на трудности — на незабитый пенальти и на незасчитанный гол…

Источник: Спортс"

Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме и насколько хорош выступили во втором. Мы собираемся подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности… Думаю, все заслужено. До реакции Винисиуса было касание вратаря, потом толчок Вини, двумя желтыми эпизод был бы исчерпан«, — сказал тренер “Реала”.