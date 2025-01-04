Беллингем набрал 8 фэнтези-очков в перенесенном матче с «Валенсией». У полузащитника гол, ассист и незабитый пенальти

В начале 2-го тайма Джуд Беллингем не реализовал пенальти, но в концовке сделал ассист на Луку Модрича на 85-й минуте и забил победный гол на 90+5. За матч у Беллингема 8 фэнтези-очков: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, −2 за незабитый пенальти. Его выбрали 30,03% игроков. В фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе эта игра, перенесенная из-за наводнения в Валенсии — часть 18-го тур, в котором «Реал» обыграл «Севилью» (4:2). Таким образом, за эти два матча у Джуда Беллингем 10 фэнтези-очков. Беллингем забил в 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге, на этом отрезке у полузащитника 7 голов и 4 ассиста.