Салах попросил разработчиков фэнтези АПЛ не повышать его цену: «Пусть Холанд остается самым дорогим!»

— Я рад, что приношу много очков в игре, однако, я хочу попросить FPL не повышать мою цену! Оставьте ее такой, какая она есть сейчас, чтобы каждый игрок мог взять меня в команду. Разработчики каждый раз повышают мою цену, я не знаю, почему. Пожалуйста, оставьте все как есть!- Эрлинг Холанд был еще дороже на старте этого сезона. — Прекрасно, пусть Холанд будет самым дорогим! Я готов быть 2-м по стоимости, меня все устраивает! Стоимость игроков в FPL меняется в зависимости от популярности конкретного футболиста: если игрока чаще покупают, стоимость возрастает. В начале сезона цена Салаха можно было купить за 12,5, сейчас он стоит 13,6. Холанда стартовал с цены 15, сейчас она упала до 14,8 сейчас. В FPL популярность Салаха — 69,6%, а Холанда — 30,4%.В фэнтези АПЛ на Спортсе«» у Салаха и Холанда одинаковая цена: они стоят по 9,5. Ближайший дедлайн в АПЛ — 15:30 мск в субботу, 4 января.