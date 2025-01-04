Консейсау о 2:1 с «Юве»: «Милан» заслужил победу игрой во 2-м тайме. Но мы еще ничего не сделали — нужно подготовиться к матчу с «Интером»

«Мы заслужили победу игрой во втором тайме, тогда как в первом я увидел “Милан” образца 2−3-недельной давности: нерешительность в обороне, плохая игра с мячом из-за усталости и несвоевременный прессинг. В перерыве мы кое-что поменяли, посмотрели друг другу в глаза — игроки должны были понять, что нужно было сделать, чтобы выиграть матч. Им следовало делать то, к чему мы готовились, и если бы мы проиграли 0:2 или 0:3, то ответственность лежала бы на мне. Во втором тайме они сыграли поистине отважно, совсем иначе, чем в первом. Я доволен, но мы еще ничего не сделали, мы в финале и должны подготовиться к матчу с “Интером”, — сказал тренер “Милана” в эфире Sport Mediaset.