Винисиуса могут дисквалифицировать на 2−4 матча. Вингера «Реала» удалили в игре с «Валенсией» за толчок вратаря Димитриевски сзади в голову

Если поведение бразильца квалифицируют как агрессивное, то он будет дисквалифицирован на 2 матча. Если же его поступок расценят как нападение, то Винисиус будет вынужден пропустить 4 игры. При этом в первом случае футболист не сможет сыграть в матчах 20-го и 21-го туров Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом» соответственно. Если же дисквалификация составит 4 игры, то она также распространится на матчи под эгидой Федерации футбола Испании. Таким образом, Винисиус может пропустить встречи с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубке страны, с «Мальоркой» в ½ финала Суперкубка Испании, финал Суперкубка (если «Реал» туда попадет) и игру ⅛ финала Кубка в случае выхода клуба в эту стадию. Винисиус толкнул вратаря в шею — прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье».