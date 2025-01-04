9-е место в списке с 577 встречами занимает Хосе Антонио Камачо. Рекорд принадлежит Раулю — 741.В топ-8 также входят Икер Касильяс (725), Маноло Санчис (710), Серхио Рамос (671), Карим Бензема (648), Сантильяна (645), Фернандо Йерро (601) и Франсиско Хенто (600).
Модрич делит 10-е место по матчам (561) за «Реал». Рекорд у Рауля — 741
39-летний хавбек провел 561-ю игру за мадридский клуб во всех турнирах, забив гол в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:1). Хорват сравнялся с Пирри, на счету которого также 561 игра за «Реал».