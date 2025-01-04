Салах прощается с «Ливерпулем», «Пари НН» интересуется спартаковцем Игнатовым, а «Реал» — Александром-Арнолдом

«Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со “Спартаком”. На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со “Спартаком”, мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить “Пари НН”. Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».