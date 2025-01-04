«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артем игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован, все остальное на сегодня у него есть. Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждем второй круг, и я ему этого желаю», — сказал бывший главный тренер сборной России.
Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона: «Почему нет? Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован»
Дзюбе не хватает гола, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым (233 мяча). В Мир РПЛ остается 12 туров до конца сезона. «Акрон» Дзюбы также играет в Фонбет Кубке России.