Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов считает, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола до конца сезона: «Почему нет? Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован»

Дзюбе не хватает гола, чтобы сравняться с лучшим бомбардиром в истории российского футбола Александром Кержаковым (233 мяча). В Мир РПЛ остается 12 туров до конца сезона. «Акрон» Дзюбы также играет в Фонбет Кубке России.

Источник: Спортс"

«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артем игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован, все остальное на сегодня у него есть. Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждем второй круг, и я ему этого желаю», — сказал бывший главный тренер сборной России.