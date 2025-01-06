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Хюттер о замене Головина в матче с «ПСЖ»: «Саша снова почувствовал боль в лодыжке. В целом я им доволен, он молодец»

Хавбек «Монако» покинул поле на 72-й минуте матча за Суперкубок Франции.

Источник: Спортс"

«Головин был расстроен, но вовсе не заменой. Саша снова почувствовал боль в лодыжке, и именно это его заставило нервничать. Я могу его понять. Сегодня Головин играл глубже, в опорной зоне, рядом с Закарией, мы хотели больше владеть мячом, к тому же в предыдущих играх мы допускали простые ошибки, когда были без мяча — для это мы поставили Сашу. Но в целом я им доволен, он молодец», — сказал тренер «Монако».