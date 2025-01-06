Виллиан Роша может покинуть ЦСКА, «Милан» нацелился на Ольмо и Рэшфорда, «МЮ» хочет Осимхена

Судя по всему, Роман Тугарев не входит в планы Валерия Карпина. 26-летний вингер не провел ни одного матча за «Ростов» в этом сезоне и выступает лишь за вторую команду клуба. Как пишет Metaratings, в ближайшее время Тугарев может перейти в «Ротор». Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года.