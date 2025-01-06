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Лалас о Президентской медали Свободы: «Было нелепо и странно присуждать ее Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон»

Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами» Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме, объяснив это накладками с графиком.

Источник: Sports.Ru

Экс-футболист сборной США прокомментировал эту ситуацию. «Было нелепо и странно присуждать [эту награду] Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон», — написал Лалас.