Экс-футболист сборной США прокомментировал эту ситуацию. «Было нелепо и странно присуждать [эту награду] Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон», — написал Лалас.
Лалас о Президентской медали Свободы: «Было нелепо и странно присуждать ее Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон»
Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами» Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме, объяснив это накладками с графиком.