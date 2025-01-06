Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»

— Он невероятный парень. Как он играет, понимает футбол… Правда, я не знаю его лично, но я встречался с ним пару раз, и он кажется очень спокойным, сосредоточенным. Мы говорим не о футбольной вспышке, которая продлится несколько месяцев. Он мог уже много раз допустить ошибку, но происходит наоборот. Он очень хорош, и каждый раз, когда вы смотрите на него, он играет лучше. Плюс он знает, что значит быть чемпионом. — Вы бы сравнили его с Месси?- Никогда. Думаю, сравнение любого игрока с Месси в наши дни раздражает. Ламин Ямаль уже мировая звезда. За 2 года он добился важных результатов, и, будучи куле, я снова воодушевлен. Болельщики, конечно, имеют право восхищаться им, но я не думаю, что стоит сравнивать его с Месси, его ждет очень хорошая карьера, — сказал бывший нападающий «Барселоны».