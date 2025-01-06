Молдавская «Дачия» в шутку пригласила Роналду: «Играем в желтом и синем — не придется привыкать к цветам. После обещаем место детского тренера»

«Криштиану Роналду еще не продлил контракт с “Аль-Насром” и становится свободным для сделок уже этой зимой! Мы в “Дачия Буюкань” считаем, что наш клуб — лучшее решение для продолжения его игровой карьеры по ряду причин. Прежде всего, ему не придется привыкать к другим цветам — мы тоже играем в желтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного посла академии или тренера в детских группах. Нужно же где-то начать карьеру, пока вы не научитесь тренировать “МЮ” или “Реал”!Криштиану, мы ждем вас!» — говорится в сообщении на сайте клуба.