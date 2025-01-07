Пожизненно отстраненный Милюков о договорных матчах: «За 2 часа игры получаешь почти годовую зарплату. В молодежке было 13,5 тысяч в месяц, 10 тратил на дорогу до тренировок»

Ранее футболист рассказал, что первый договорной матч молодежная команда «Пари НН» сыграла в августе 2023 года — против «Чертаново».- В декабре тебя и трех футболистов молодежки «Пари НН» дисквалифицировали за участие в договорных матчах. Ты, как организатор, получил самое жесткое наказание — пожизненный бан. Можешь рассказать, как все начиналось?- Все началось в 2023-м году, когда я еще был футболистом молодежной команды «Пари НН». Я точно знаю, что матч 6 тура того сезона против «Чертаново» был «сделанным».- Что там было?- За день до игры Кирилл Корбан — главный организатор всей этой истории — приехал в Нижний, заселился в гостиницу и организовал встречу с четырьмя игроками нашей команды, в ресторане «Самурай». Там был и парень по имени Саша, который был посредником между Кириллом и футболистами. Они разъяснили ребятам, что нужно сделать и после встречи, уже за рестораном, раздали всем по 60 тысяч в качестве аванса. Потом пацаны получили еще по 120 тысяч, потому что матч с «Чертаново» был «успешным».- А как ты попал в эту историю?- После «Чертаново» у нас был «Зенит», на выезде. На неделе перед матчем ко мне подошел одноклубник, который встречался с Корбаном, и предложил подзаработать деньжат. Я согласился. — Зачем?- У меня были финансовые трудности. Я живу один, в Дзержинске — почти 50 километров от Нижнего Новгорода. На то, чтобы добираться до тренировок, каждый месяц тратил по 10 тысяч. При этом зарплата в молодежке у меня была 13,5 тысяч. Почти все клубные деньги уходили на первую команду, а молодых пацанов сильно обделяли. Это меня и вынудило пойти на такой шаг. А потом просто затянуло. Сам представь — за два часа игры ты получаешь почти годовую зарплату, — сказал экс-игрок «Пари НН» Милюков. Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»).