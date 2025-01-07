Индзаги о поражении в финале Суперкубка: «Интер» должен был лучше контролировать игру при счете 2:0. Поздравляю «Милан», они не сдавались до конца"

— Прежде всего, поздравляю «Милан», они не сдавались до конца. При счете 2:0 мы должны были лучше контролировать игру. Затем, при счете 2:1, у нас было много моментов, Меньян был очень хорош. Это болезненное поражение, оно ранит. Но наша команда всегда поднималась. Поражения обжигают, причиняют боль. У нас тоже было несколько травм. Но мы играем 6 матчей за 18 дней, и нужно начать все сначала. — «Милан» сильно прессинговал?- Нет, я не увидел большого давления. В первом тайме мы могли сыграть гораздо лучше, но потом сказались замены. Они выпустили на поле хороших игроков, мы явно должны были действовать лучше, — сказал главный тренер «Интера».