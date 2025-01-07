«Реал» поборется за узбекского защитника, звезда «Зенита» отказывается возвращаться в клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России
Агент защитника «Ростова» Сако подтвердил, что к игроку проявляет интерес «Трабзонспор»
Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на слухи, что к игроку проявляет активный интерес турецкий «Трабзонспор». «Трабзонспор» показывал интерес. Они посылали скаутов на матч Нигера с Ганой. Мы ждем, когда они свяжутся с «Ростовом». Каковы шансы на уход зимой? Все будет зависеть от предложений, которые получит «Ростов», — сказал Диалло в беседе со Sport24.
Агент футболиста «Ривер Плейт» Солари: «Мне звонили представители трех российских клубов».
Ариэль Киппершмид, представитель правого атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны очередного российского клуба.
В понедельник СМИ сообщили, что ЦСКА предложил за трансфер 23-летнего игрока 6 миллионов евро плюс 10% от суммы последующей перепродажи. Ранее стало известно, что аргентинцем интересуются «Спартак» и «Краснодар».
«Мне звонили представители трех клубов из России, спрашивали о ситуации вокруг Пабло», — приводит слова Киппершмида «Матч ТВ».
Медведев назвал информацию о нежелании Вендела возвращаться в «Зенит» фейком
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию по поводу желания бразильского полузащитника Вендела остаться в родной стране, а не возвращаться в Россию после отпуска. Ранее об этом сообщила журналистка Goal из Бразилии.
«Информация про нежелание Вендела возвращаться в “Зенит” фейк? Еще бы», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Названа причина возвращения Дркушича в «Зенит» из «Црвены Звезды»
Футбольный агент Младен Ратковица рассказал о причинах возвращения своего клиента, защитника сербской «Црвены Звезды» Вани Дркушича, в петербургский «Зенит».
Ранее Sport24 подтвердил, что Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из аренды в «Црвене Звезде» в конце января.
«Ваня нужен был “Зениту” на вторую часть сезона. У “Зенита” есть опция возврата Дркушича. “Зенит” договорился с “Црвеной” о возвращении Дркушича», — заявил агент в интервью «Спорт День За Днем».
В «Железничаре» подтвердили интерес «Ахмата» к форварду Романичу
Спортивный директор сербского «Железничара» Братислав Ристич прокомментировал информацию об интересе к нападающему и капитану команды Лазару Романичу со стороны грозненского «Ахмата».
По информации СМИ, «Ахмат» готов купить Романича в зимнее трансферное окно.
«Ахмат» действительно проявил интерес к Романичу через посредников. Но официального предложения от этого клуба по нашему нападающему мы не получали", — сказал Ристич в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Что в Европе
«Реал» отказался от предложения подписать Вирджила ван Дейка свободным агентом
«Реал» не заинтересован в трансфере защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Как утверждает Relevo, агенты Вирджила предложили сливочным заключить контракт летом 2025 года, когда закончится его нынешний контракт с мерсисайдцами. Несмотря на то, что сейчас у мадридцев сложная кадровая ситуация из-за травм защитников, руководство клуба не заинтересовано в подписании ван Дейка.
«Реал» сомневается в 33-летнем футболисте из-за его возраста, а также считает, что игрок такого профиля не впишется в команду должным образом. При этом сливочные уверены в тех центральных защитниках, которые сейчас есть в составе команды.
«Реал» включился в борьбу за игрока сборной Узбекистана
Защитник французского «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в сферу интересов «Реала».
Как сообщает Foot Mercato, мадридский клуб вступил в борьбу за 20-летнего футболиста, которым также всерьез интересуется «Манчестер Сити». Отмечается, что «Ланс» готов отпустить Хусанова за сумму, сильно превышающую 25 млн евро.
В нынешнем сезоне Хусанов принял участие в 16 матчах «Ланса» во всех турнирах и отметился голевой передачей.
Агент Бийола ответил на слухи о переходе экс-защитника ЦСКА в «Интер»
Футбольный агент Роберт Чибеж отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента, защитника итальянского «Удинезе» Яки Бийола, в миланский «Интер».
25-летний Бийол известен российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА в 2018—2022 годах.
«Якой давно интересуются ведущие клубы, в том числе из Италии, но маловероятно, что этой зимой он покинет “Удинезе”. Вся информация о возможном переходе в европейскийтоп-клуб, что публикуется сейчас — это слухи. Если и состоится такой трансфер, то, скорее всего, летом», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.
Младший брат Беллингема может перейти в клуб АПЛ
Центральный полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем, младший брат хавбека «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, может продолжить карьеру в АПЛ.
Как утверждает TalkSport, 19-летнего Джоба намерен подписать «Кристал Пэлас». Трансфер может состояться уже в январе. «Сандерленд» оценивает игрока в 20 млн фунтов.
Хамес Родригес хочет разорвать контракт с «Райо Вальекано»
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес может покинуть испанский «Райо Вальекано» в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас Хамес ведет переговоры с «Райо» о досрочном расторжении контракта. По информации СМИ, у Родригеса плохие отношения с главным тренером «Вальекано» Иньиго Пересом.
В нынешнем сезоне 33-летний Хамес Родригес провел за «Райо Вальекано» всего 7 матчей. Ранее хавбек выступал за «Монако», «Реал», «Баварию» и ряд других клубов.
«Милан» предложил Ольмо контракт до конца сезона
Чемпион Европы в составе сборной Испании Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в Италии.
Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ранее окончательно отказали «Барселоне» в регистрации хавбека из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.
Как сообщает Corriere della Sera, ситуацией воспользовался «Милан», который предложил Ольмо контракт до конца текущего сезона, по истечении которого игрок сможет вернуться в каталонский клуб.
В первой половине сезона Ольмо принял участие в 15 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Николай Соников