«Реал» поборется за узбекского защитника, звезда «Зенита» отказывается возвращаться в клуб. Трансферы и слухи дня

«Якой давно интересуются ведущие клубы, в том числе из Италии, но маловероятно, что этой зимой он покинет “Удинезе”. Вся информация о возможном переходе в европейскийтоп-клуб, что публикуется сейчас — это слухи. Если и состоится такой трансфер, то, скорее всего, летом», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.