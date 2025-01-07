Роналду о Криштиану-младшем: «Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня»

«Честно говоря, он хороший парень. С другими сложнее, с теми, что у меня дома, маленькие. С ним у меня нет проблем. Но с другими… Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня», — сказал Роналду, разговаривая с агентом Рикарду Регуфе на тренировке. «Посмотрим, будет ли у него такой же голод», — заметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод — это самое сложное».