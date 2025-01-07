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Роналду о Криштиану-младшем: «Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня»

Нападающий «Аль-Насра» появился в документальном фильме Netflix о лиге Саудовской Аравии. В одном из эпизодов Роналду наблюдает за тренировкой своего 14-летнего сына Криштиану.
Источник: Спортс"

«Честно говоря, он хороший парень. С другими сложнее, с теми, что у меня дома, маленькие. С ним у меня нет проблем. Но с другими… Он выше и сильнее, чем я был в его возрасте. Думаю, он будет выше меня», — сказал Роналду, разговаривая с агентом Рикарду Регуфе на тренировке. «Посмотрим, будет ли у него такой же голод», — заметил Регуфе, на что Роналду ответил: «Голод — это самое сложное».