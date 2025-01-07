Неймар о воссоединении с Месси и Суаресом: «Было бы интересно. Я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов»

«Конечно, снова сыграть с Месси и Суаресом было бы невероятно. Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся. Было бы интересно возродить это трио. Я счастлив в “Аль-Хилале”, я счастлив в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов. Когда стало известно, что я уйду из “ПСЖ”, трансферное окно в Соединенных Штатах было закрыто, так что у меня не было возможности [перейти в МЛС]. Проект, который мне предложили [в Саудовской Аравии], был очень хорош не только для меня, но и для моей семьи, поэтому переход в Саудовскую Аравию был лучшим вариантом», — сказал Неймар.