Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Хиляль»

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Эр-Рияде, завершились со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Карим Бензема (63-я, 114-я минуты). У хозяев мячи забили Салем Аль-Досари (72) и Маркос Леонардо (101). В серии послематчевых пенальти победу одержали футболисты «Аль-Иттихада» — 3:1. Экс-футболист петербургского «Зенита» Малком, представляющий «Аль-Хиляль», не реализовал 11-метровый.