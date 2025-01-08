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Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Хиляль»

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Кубка саудовского короля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. «Аль-Иттихад» в серии пенальти обыграл «Аль-Хиляль» в гостях и вышел в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии по футболу.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Эр-Рияде, завершились со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Карим Бензема (63-я, 114-я минуты). У хозяев мячи забили Салем Аль-Досари (72) и Маркос Леонардо (101). В серии послематчевых пенальти победу одержали футболисты «Аль-Иттихада» — 3:1. Экс-футболист петербургского «Зенита» Малком, представляющий «Аль-Хиляль», не реализовал 11-метровый.

Соперник «Аль-Иттихада» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 8 января.

Аль-Хиляль