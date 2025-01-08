Над Неймаром изощренно поиздевались сотни детей. Неужели в истории футбола он запомнится таким?

Бразилец Неймар уже давно не радует фанатов своей искрометной игрой. Сам футболист считает сезоны в «ПСЖ» лучшими в своей карьере. Но переезд в Саудовскую Аравию в футбольном плане принес ему только разочарование. Там он в октябре 2023-го получил травму крестообразных связок, из-за которой пропустил больше года. В текущем сезоне Неймар провел лишь две игры — против «Аль-Айна» (5:4) и «Эстегляля» (3:0).
Летом, вероятно, он попытается осуществить ренессанс — слухи отправляют Неймара в «Интер Майами», в компанию к Месси и Суаресу.
Ну, а пока приятных новостей нет. На прошлой неделе футболист снова пропустил тренировку «Аль-Хиляля» — на этот раз из-за болей в животе. Ней по-прежнему гораздо больше времени проводит в лазарете, чем на поле.
Интересно, каким Неймара будут вспоминать спустя годы? Гением футбола? Или же вечно травмированным футбиком, загубившим себе карьеру большими деньгами? А может, будут вспоминать его бесконечные симуляции на футбольном поле? В них он был так же силен, как и в невообразимых финтах.
Что уж говорить, если даже дети пародировали падения Неймара и его катания по газону. Пик этого троллинга был во время ЧМ-2018. Вот, например, забавное видео с детской тренировки в Дании. На поле занимается пара сотен ребятишек, тренер кричит: «Неймар!», и малышня начинает с воплями кататься по газону.
Впрочем, отец футболиста и по совместительству его агент преисполнен оптимизма: «Посмотрим, что будет дальше. Мы никогда не были так свободны в выборе как сейчас. Иметь парня в 32 года с полной свободой — это подарок. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был — попасть в “Барселону”. А все остальное… “ПСЖ” — это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот. То же самое с “Аль-Хилялем”. Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет».
Ну, а пока в Ла Лиге позажигает подражатель Неймара. Посмотрите, какую прическу на днях сделали Ламину Ямалю!
Автор: Николай Соников