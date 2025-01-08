Над Неймаром изощренно поиздевались сотни детей. Неужели в истории футбола он запомнится таким?

Впрочем, отец футболиста и по совместительству его агент преисполнен оптимизма: «Посмотрим, что будет дальше. Мы никогда не были так свободны в выборе как сейчас. Иметь парня в 32 года с полной свободой — это подарок. Мы никогда ничего не планировали. Единственный план был — попасть в “Барселону”. А все остальное… “ПСЖ” — это была сумасшедшая идея, которая превратилась в водоворот. То же самое с “Аль-Хилялем”. Рынок в ожидании, когда он восстановится, но он всегда возвращается лучше, чем был, и на этот раз исключений не будет».