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Флик о 2:0 с «Атлетиком»: «Барса» заслужила победу. Временами мы не доминировали, как обычно, но я счастлив. Нашей целью был выход в финал"

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в полуфинале турнира.

Источник: Спортс"

«Я думаю, мы заслужили победу. Временами мы не доминировали, как обычно, но я счастлив. Нашей целью был выход в финал, и мы рады, что сыграли на ноль».О Ямале’Вы всегда смотрите на Ламина, но у нас целая команда, и мы должны заботиться об игроках. Он недавно восстановился после травмы, и нам пришлось заменить его через 60−65 минут [после начала матча]. Победа важна для всех«.О выходе Шченсного вместо Пеньи’Шченсны сыграл, а Иньяки остался на скамейке запасных, таковым было мое решение», — сказал главный тренер «Барселоны».