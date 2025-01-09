«Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка лиги — разыграют трофей очно 20-й раз. Спортс«» покажет матч

«Бенфика» встретится со «Спортингом», победившим «Порту» за счет гола Виктора Дьокереша, в решающем матче за трофей. Лиссабонские клубы разыграют кубковый титул в очном матче 20-й раз в истории. Ранее команды 8 раз встречались в финала Кубка Португалии (6 побед «Бенфики»), 4 раза в Суперкубке Португалии (по 2 победы), дважды в Кубке лиги (по одной победе), а еще 5 решающих матчей провели в довоенных розыгрышах чемпионата Португалии и чемпионата Лиссабона. Всего у «Спортинга» 55 трофеев, у «Бенфики» — 85. Кубок лиги «Спортинг» выигрывал 4 раза (последний — в 2022-м), «Бенфика» — 7 раз (последний — в 2016-м).Финал Кубка португальской лиги смотрите на Спортсе«» в прямом эфире — начало матча 11 января в 22:45 мск.