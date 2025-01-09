Ван Дейк недоволен, что забивший «Ливерпулю» Бергвалль не получил 2-ю желтую перед голом: «Я сказал судье, что он ошибся. Это очевидная карточка. Не говорю, что мы проиграли из-за этого&r

«Ливерпуль» проиграл первый матч полуфинала Кубка лиги со счетом 0:1 — единственный гол забил Лукас Бергвалль на 86-й минуте. Незадолго до этого шведский футболист, у которого уже была желтая карточка, сфолил на защитнике «красных» Константиносе Цимикасе. Грек еще не вернулся на поле, когда Бергвалль забивал гол. «Я думаю, было совершенно очевидно, что это вторая желтая карточка. Но минуту спустя он [Бергвалль] забил победный гол. По моему мнению, он [судья] допустил ошибку, и я сказал ему об этом. Он не считает это ошибкой, но, по-моему, это было совершенно очевидно. Есть лайнсмен, четвертый судья, есть ВАР, главный арбитр, но он все равно не получил вторую желтую карточку. Я не говорю, что это причина, по которой мы проиграли сегодня, но это был важный момент игры», — сказал защитник «Ливерпуля». Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Эттуэллом.