Постекоглу о Бентанкуре: «У него травма головы. Он в сознании»

На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался. Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Пауза в игре заняла почти 10 минут. «Не хочу говорить об этом. Все, что знаю: он в сознании. Его отвезли в больницу. Это не моя сфера, [говорить об этом было бы] нечестно по отношению к его близким. У него травма головы», — сказал тренер «Тоттенхэма».