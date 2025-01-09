Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постекоглу о Бентанкуре: «У него травма головы. Он в сознании»

На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался.

На 8-й минуте первого матча полуфинала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:0) хавбек «Тоттенхэма» пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу, после чего упал лицом вниз и не двигался. Медики оказали футболисту помощь, после чего уругваец покинул поле на носилках. Пауза в игре заняла почти 10 минут. «Не хочу говорить об этом. Все, что знаю: он в сознании. Его отвезли в больницу. Это не моя сфера, [говорить об этом было бы] нечестно по отношению к его близким. У него травма головы», — сказал тренер «Тоттенхэма».