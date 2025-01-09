Мусиала отказался от 4−5 млн евро ради нового контракта с «Баварией», зарплата вместе с бонусами может составить 25−26 млн

По данным Sky Sport, в ходе переговоров с мюнхенским клубом Мусиала пошел на уступки, отказавшись от 4−5 млн евро за сезон. Ожидается, что новый контракт подпишут к февралю и он будет рассчитан до 2029 или 2030 года. При этом решение о включении в договор пункта с отступными пока не принято. Срок действующего соглашения Мусиалы с «Баварией» истекает в июне 2026-го.