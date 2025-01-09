Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непомнящий об РПЛ: «Хорошие легионеры сейчас не поедут, а плохие — только рады. Есть возможность воспитывать наших молодых игроков»

"Можно ли назвать засилье некачественных легионеров — одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков.

Источник: Sports

«Можно ли назвать засилье некачественных легионеров — одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков. Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня — что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие — только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».