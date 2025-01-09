Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»

«Это решение правительства противоречит нормам и критериям Федерации и Ла Лиги. Оно представляет собой привилегированное отношение к клубу и подрывает конкуренцию. Я очень сомневаюсь, что эта амнистия была бы предоставлена ​​меньшему клубу», — написал член Конгресса депутатов Испании. «Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех — кхм — переиграл.