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Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»

Соответствующее решение в отношении игроков «Барселоны» принял Высший совет по спорту.

Источник: Спортс"

«Это решение правительства противоречит нормам и критериям Федерации и Ла Лиги. Оно представляет собой привилегированное отношение к клубу и подрывает конкуренцию. Я очень сомневаюсь, что эта амнистия была бы предоставлена ​​меньшему клубу», — написал член Конгресса депутатов Испании. «Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех — кхм — переиграл.