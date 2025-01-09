МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой пока не строит планов по работе тренером после завершения обучения в академии Российского футбольного союза (РФС). Об этом он рассказал ТАСС.
Учеба на тренерскую лицензию прошла с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с Мостовым в группе также были Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».
«Мы закончили обучение в академии РФС, все нормально, хорошо, планов пока никаких не строю, загадывать не берусь, живем в обычном режиме, — сказал Мостовой. — Пока нас не уведомили, когда мы получим соответствующие документы. Лицензия не дает право быть главным тренером, поэтому планов по этому поводу не строю, не загадываю. Это всем ребятам дает возможность работать помощником, а помощниками работают в штабах по 10−15 человек. Но я пока не загадываю по поводу того, пойду ли учиться на главного тренера, спокойно к этому отношусь».
Мостовому 56 лет. В разные годы он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.