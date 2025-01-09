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Алексей Батраков: «Беру пример с Месси. Сейчас предпочту де Брюйне и Модрича — восхищает, что они делают на поле»

«Беру пример с Лионеля Месси, а сейчас отдам предпочтение де Брюйне и Модричу. Вызывает восхищение, что они делают на поле», — заявил полузащитник «Локомотива» и сборной России.
Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне Батраков забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 17 матчах чемпионата России. Полная статистика 19‑летнего игрока доступна по ссылке. Батраков выиграл премию «Первая пятерка». Ее брали Кержаков, Акинфеев, Кокорин и Базелюк.