Российский вратарь получил в Австрии прозвище Путин

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экипировщик австрийского футбольного клуба «Штурм» Шимо Марич дал российскому голкиперу Даниилу Худякову прозвище Путин, сообщает Kleine Zeitung.
Босниец, который работает в команде 32 года, отметил, что дает прозвища всем игрокам. Худяков получил свое из-за национальности. Экипировщик добавил, что бывший игрок команды турок Эренджан Ярдымджи, перешедший в январе в немецкий «Хоффенхайм», носил прозвище Эрдоган.
Худякову 21 год. Он перешел в «Штурм» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырех матчах в различных турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза сыграл на ноль.