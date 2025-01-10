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Российский вратарь получил в Австрии прозвище Путин

Российский вратарь Худяков получил в австрийском «Штурме» прозвище Путин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Экипировщик австрийского футбольного клуба «Штурм» Шимо Марич дал российскому голкиперу Даниилу Худякову прозвище Путин, сообщает Kleine Zeitung.

Босниец, который работает в команде 32 года, отметил, что дает прозвища всем игрокам. Худяков получил свое из-за национальности. Экипировщик добавил, что бывший игрок команды турок Эренджан Ярдымджи, перешедший в январе в немецкий «Хоффенхайм», носил прозвище Эрдоган.

Худякову 21 год. Он перешел в «Штурм» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырех матчах в различных турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза сыграл на ноль.