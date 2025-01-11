Лионель Месси может вернуться в Европу — Marca

Футболист принял решение продлить контракт, чтобы сыграть на ЧМ-2026. При этом в новом соглашении будет пункт о возможности игрока уйти в аренду в европейский клуб в период с конца 2025 по начало 2026 года, когда в МЛС не проводятся матчи.