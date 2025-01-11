«Спартак» перехватит игрока у «Зенита», экс-звезда АПЛ едет в Медиалигу. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Спартак» может заплатить большую сумму за серба из Серии А
По данным «Чемпионата», «Спартак» интересуется 23-летним хавбеком «Торино» Иваном Иличем, которого летом пытался купить «Зенит». Сообщалось, что клубы не договорились по цене трансфера, а футболист не захотел переезжать в Россию из-за геополитической обстановки.
При этом «Спартаку» придется потратиться: по данным «Спорт-Экспресса», «Торино» может запросить за Илича до 25 млн евро. Пока официального предложения от красно-белых не поступало, поэтому переход молодого серба в РПЛ маловероятен.
«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки. Но в ее осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», — сообщает источник. Но на место сербского футболиста итальянская команда уже присмотрела в «Челси» Чезаре Казадеи.
Трансфер Артура из «Зенита» сорвался
Бразильский «Атлетико Минейро» пытался купить у «Зенита» Артура, но, похоже, трансфер сорвался. Хотя полузащитник не заиграл в Питере, «Зенит» хочет продать его за хорошие деньги.
По данным ESPN, из-за завышенной цены «Атлетико Минейро» отказался от подписания Артура, хотя бразилец был одним из приоритетных приобретений в атаку. «Атлетико» сделал несколько предложений, но они не устроили руководство «Зенита», которое требует за Артура 15 млн евро.
Воспитанник «Динамо» ушел в клуб Гончаренко
Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев перешел в «Пари НН». Контракт 25‑летнего футболиста и нижегородского клуба рассчитан на 2,5 года. Грулев считался молодым и перспективным воспитанником «Динамо», но не реализовал потенциал. Поэтому ушел в «Пари» бесплатно, хотя «Динамо» получит 30 процентов с последующей продажи футболиста.
«Воспитанник нашей Академии дебютировал за основную команду в 2018 году, провёл на поле 154 матча и забил 25 мячей. Вместе с бело-голубыми Слава дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России», — говорится в заявлении «Динамо».
«Краснодар» может потерять защитника
Защитник «Краснодара» Диего Коста привлек внимание зарубежных клубов, сообщает «Чемпионат». Утверждается, что им заинтересовались турецкие клубы, но «Краснодар» намерен сохранить 25-летнего защитника. Бразилец перешел в «Краснодар» в 2024 году, за это время сыграл в 17 матчах РПЛ и забил 1 гол.
Защитник «Спартака» уйдет в аренду
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш уйдет в аренду в португальский клуб АВС, сообщает «Спорт-Экспресс». 23-летний Тавареш восстановился от тяжелой травмы колена, но пока не может заиграть на прежнем уровне.
В текущем сезоне Тавареш провел 4 матча за австрийский «ЛАСК», но клуб не взял защитника на сборы. В данный момент «Спартак» обсуждает с португальцами последние детали сделки — право выкупа не будет предусмотрено. ABC идет на 14-м месте в чемпионате Португалии, набрав 15 очков за 17 матчей.
Бывший игрок лондонского «Арсенала» сыграет в Медиалиге
Экс-защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья сыграет за клуб российской Медиалиги — Fight Nights. Он появится на поле в матче Суперкубка МФЛ. «Он, как минимум, один матч точно сыграет за Fight Nights на турнире в Абу-Даби», — рассказал спортивный директор FN Дмитрий Шишков.
Сейчас Санья 41 год: он закончил карьеру в 2019 году, но до этого сыграл больше 200 матчей за «Арсенал» Арсена Венгера с 2007 по 2014 годы. Также онСанья провел свыше 50 матчей за «Манчестер Сити».
Что в Европе и мире
Ван Дейк определился с будущим
33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк готов подписать новый контракт с клубом. По информации портала Transfer News Live, ссылающегося на De Telegraaf, капитан продолжит выступать за ливерпульский клуб, в котором играет уже семь лет.
Ван Дейк провел 296 официальных матчей за «Ливерпуль», отметился 25 голами и 13 результативными передачами. Он остается капитаном и ключевой фигурой в обороне «Ливерпуля», который идет на первом месте АПЛ.
Зинченко может уйти из «Арсенала»
Александр Зинченко и еще два игрока могут покинуть «Арсенал». По данным Daily Mail, украинец может покинуть клуб уже в это трансферное окно, чтобы выделить средства на покупку форварда «Ньюкасла» Александера Исака, который в декабре был признан игроком месяца в АПЛ.
Также «Арсенал» готов рассмотреть предложения по продаже форварда Габриэла Жезуса по окончании сезона, а также не планирует продлевать истекающий летом контракт с Томасом Парти.
Денис Лебеденко