«Спартак» перехватит игрока у «Зенита», экс-звезда АПЛ едет в Медиалигу. Трансферы и слухи дня

Сейчас Санья 41 год: он закончил карьеру в 2019 году, но до этого сыграл больше 200 матчей за «Арсенал» Арсена Венгера с 2007 по 2014 годы. Также онСанья провел свыше 50 матчей за «Манчестер Сити».