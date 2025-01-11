Вовсе не «Анкара Месси»: вот что на самом деле говорит комментатор в вирусной озвучке гола Лео

В 2021-м году слово «Анкара» крепко прикрепилось к Месси, став чуть ли ни его прозвищем. По крайней мере, тогда Лео многие стали так называть в соцсетях. Считается, что автором нового прозвища стала аргентинская фанатка футбола и ютубер Лукита Родригес. Она разместила в своих соцсетях видео того самого гола «Хетафе» с подписью «Анкара Месси». Ну и завирусилось по-новой.