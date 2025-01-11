Вовсе не «Анкара Месси»: вот что на самом деле говорит комментатор в вирусной озвучке гола Лео

Лионель Месси за карьеру забил много великих голов. Но один из них — в ворота «Хетафе» в далеком 2007-м — по-своему особенный. И дело не только в красоте гола: а тогда Лео проскочил нескольких соперников, стартовав со своей половины поля и, обыграв напоследок вратаря, закинул мяч в пустые ворота.
Дело в том, что именно тогда родилось знаменитое «Анкара Месси». Хотя, стоп! Эти слова испанского комментатора привыкли слышать именно так — а вот что он говорил на самом деле. Анкара тут совершенно не причем. Это просто ошибка фонетического восприятия.
В реальности, комментатор несколько раз подряд произносил фразу «Encara Messi». Она переводится с каталанского, как «По-прежнему Месси», «Все еще Месси».
В 2021-м году слово «Анкара» крепко прикрепилось к Месси, став чуть ли ни его прозвищем. По крайней мере, тогда Лео многие стали так называть в соцсетях. Считается, что автором нового прозвища стала аргентинская фанатка футбола и ютубер Лукита Родригес. Она разместила в своих соцсетях видео того самого гола «Хетафе» с подписью «Анкара Месси». Ну и завирусилось по-новой.
Остается добавить, что комментатор, который озвучивал матч — местная легенда. Его зовут Жоаким Пуйаль (не путать с фамилией Пуйоля!) Родился 24 марта 1949 года в Барселоне. За карьеру Жоаким завоевал множество наград, включая четыре премии Ondas Awards и награды «Лучший телеведущий» и «Лучший радиоведущий» XX века.
Но уверены, что комментарий матча с «Хетафе» — все равно особенный для него. Те несколько секунд до сих пор мегапопулярны в соцсетях. Их используют, когда хотят озвучить крутой или просто прикольный дриблинг. Например, такой.
Автор: Денис Лебеденко