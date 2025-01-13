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Анчелотти о 2:5 с «Барсой»: «Реал» плохо оборонялся. Сказал в перерыве, что можно проигрывать, но не так. Мы расстроены, но нужно смотреть вперед"

"Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши фанаты. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но таков футбол. Иногда тебе удается победить, иногда нужно вынести урок из поражения. Нам нужно смотреть вперед, вот и все.
Источник: Спортс"

«Плохой вечер, мы расстроены, как и все наши фанаты. Мы разочарованы, нет смысла это скрывать, но таков футбол. Иногда тебе удается победить, иногда нужно вынести урок из поражения. Нам нужно смотреть вперед, вот и все. Просто смотреть вперед. Мы плохо оборонялись, и это вышло нам боком. Соперник находил простые пути для того, чтобы забить. Мы плохо оборонялись как в случае с высоким прессингом, так и в случае с игрой низким блоком. В перерыве я сказал футболистам, что надо начать играть в футбол, потому что в первом тайме мы этого не делали. Мы делали длинные забросы, но план был иным. Я сказал, что можно проигрывать матчи, но не так, как мы играли в первом тайме. Мбаппе был лучшим», — сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.