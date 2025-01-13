Левандовски о 5:2 в финале Суперкубка: «Матчи с “Реалом” всегда яркие, особенно финалы — в 1-м тайме “Барса” была хороша. Сегодня мы насладимся, а завтра будем готовиться к следую

«[Лапорта] поздравил меня и сказал, что мы были очень хороши в первом тайме. Мы провели отличный первый тайм, в последние 30 минут с [преимуществом] на один гол меньше было сложнее, но, выигрываешь ты со счетом 5:1 или 5:2, нужен контроль. Матчи против “Реала” всегда яркие, особенно финалы. Важно то, как мы хотим играть сейчас и в будущем. Мы всегда хотим большего, и сегодня мы знали, что выиграем титул, если забьем больше, чем “Реал”. Мы очень довольны, но через три дня у нас снова будет матч. Сегодня мы можем наслаждаться, но с завтрашнего дня мы готовимся к следующей игре. В Рождество, когда мы были дома, было полезно подумать о том, что мы делали не так, и теперь у нас еще много матчей до конца сезона. Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов… Нужно хорошо подготовиться к ним, неважно, против кого мы играем. Во втором тайме мы действовали на опыте и более терпеливо», — сказал нападающий «Барселоны» в интервью Movistar.