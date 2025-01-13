«Барселона» выиграла 100-й трофей без учета каталонских турниров

Также «блауграна» 27 раз выиграла чемпионат Испании, 31 — Кубок Испании, 3 — Кубок Эвы Дуарте, 2 — Кубок испанской лиги, 5 — Лигу чемпионов, 4 — Кубок обладателей кубоков, 5 — Суперкубок Европы, 3 — Кубок ярмарок, 3 — клубный ЧМ, 2 — Латинский кубок. Следует отметить, что также на счету «Барселоны» есть 33 победы в региональных турнирах Каталонии.