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«Барселона» выиграла 100-й трофей без учета каталонских турниров

Команда Ханси Флика разгромила «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании. Для клуба это 15-я победа в турнире.
Источник: Спортс"

Также «блауграна» 27 раз выиграла чемпионат Испании, 31 — Кубок Испании, 3 — Кубок Эвы Дуарте, 2 — Кубок испанской лиги, 5 — Лигу чемпионов, 4 — Кубок обладателей кубоков, 5 — Суперкубок Европы, 3 — Кубок ярмарок, 3 — клубный ЧМ, 2 — Латинский кубок. Следует отметить, что также на счету «Барселоны» есть 33 победы в региональных турнирах Каталонии.