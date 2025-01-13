Флик о 5:2 с «Реалом»: «Барселона» обыграла одну из лучших команд мира и взяла трофей. Мы довольны и гордимся собой. Но мы не сможем всегда играть так, как сегодня"

Мы едины. Наша цель — становиться лучше с каждым матчем. Мы хотим выигрывать каждый матч и будем стараться делать это, если будет такая возможность. Мы должны во всем находить что-то полезное для себя. Для меня важно, как мы играем. Мы должны действовать как команда. Сегодня мы сократили число ошибок. Когда мы контролируем игру, нам проще. Сегодня в атаке у нас были три великолепных форварда. Я очень рад за команду. Это футбол, я много лет в нем работаю. Цели больших клубов — это трофеи. Мы довольны и гордимся собой, теперь нужно подтверждать свой уровень. Мы не сможем всегда играть так, как сегодня«, — сказал главный тренер “Барселоны”.