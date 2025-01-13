Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модрич стал единственным игроком «Реала», поговорившим с прессой после 2:5: «Неприятно, когда главный соперник забивает 9 голов за 2 матча. “Барса” была лучше. Но если и проигрывать финал, то лучше эт

Мадридцы потерпели крупное поражение в финале Суперкубка Испании — 2:5 от «Барселоны».

Источник: Спортс"

Лука Модрич стал единственным, кто вышел к журналистам и дал свой комментарий. «Неприятно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча. Думаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как фанатов, так и самих себя. Сейчас нужно объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет много, впереди еще много всего. Если уж и проигрывать финал, то лучше этот. Таков футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке. Следует поздравить “Барселону”, она была лучше. Вот и все», — сказал полузащитник «Реала».