Модрич стал единственным игроком «Реала», поговорившим с прессой после 2:5: «Неприятно, когда главный соперник забивает 9 голов за 2 матча. “Барса” была лучше. Но если и проигрывать финал, то лучше эт

Лука Модрич стал единственным, кто вышел к журналистам и дал свой комментарий. «Неприятно, когда твой главный соперник забивает 9 голов за два матча. Думаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Мы не думали, что получится такая игра, и нам жаль как фанатов, так и самих себя. Сейчас нужно объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет много, впереди еще много всего. Если уж и проигрывать финал, то лучше этот. Таков футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы проиграли. Проигрывать всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай оно будет в Суперкубке. Следует поздравить “Барселону”, она была лучше. Вот и все», — сказал полузащитник «Реала».