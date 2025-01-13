Карло Анчелотти: «Барселона» была лучше и заслужила победу. «Реал» играл плохо с первой до последней минуты. Оставшись в большинстве, ничего не могли создать"

— Как бы вы оценили игру Лукаса и Тчуамени?- Я бы не хотел никого выделять. Мы плохо играли в защите. Команде не хватало компактности. Надо обороняться лучше. — Беспокоит ли вас уровень игры команды после удаления?- Матч был плохим с первой минуты до последней. Мы остались в большинстве, но не могли ничего создать. Меня расстроил весь матч. — Не боитесь ли вы, что поражение было бы еще более тяжелым, если бы удаления не было?- Мне казалось, что после удаления мы можем попытаться отыграться. О другом я не думал. — Не казалось ли вам, что вы ошиблись?- В этой игре было важно хорошо защищаться. Мы защищались плохо, и «Барселона» заслужила победу. Она была лучше нас, — сказал главный тренер «Реала».