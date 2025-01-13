Энрике о 2:1 с «Сент-Этьеном»: «Начало игры мне не понравилось, но забитые голы воодушевили “ПСЖ”

Что касается нас, то в дебюте мы немного потерялись. Начало игры мне совсем не понравилось. Затем мы стали создавать моменты, а забитые голы нас воодушевили. Вы [журналисты] обычно выделяете тех, кто забивает, но я всем отдаю должное. Задача команды — воспользоваться сильными качествами своих лучших игроков. Мы должны были побеждать с более крупным счетом, но не хватило эффективности. Нам нужно излучать уверенность — ничего нового я не скажу«, — сказал тренер “ПСЖ”.