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Рафинья о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Выигрыш трофея придаст “Барсе” уверенность на оставшуюся часть сезона. Мы можем бороться и выигрывать титулы»

"Я очень рад, потому что мы одержали победу, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу — это выигрывать титулы.

Источник: Спортс"

Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона. Знаем, что у «Реала» отличная команда, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем бороться и выигрывать титулы. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы«, — сказал вингер “Барселоны”.