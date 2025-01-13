Рафинья о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Выигрыш трофея придаст “Барсе” уверенность на оставшуюся часть сезона. Мы можем бороться и выигрывать титулы»

Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона. Знаем, что у «Реала» отличная команда, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем бороться и выигрывать титулы. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы«, — сказал вингер “Барселоны”.