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Галактионов о селекции «Локо»: «Руководство обозначило, что мы ограничены в ресурсах. Должно быть приемлемое соотношение “цена-качество”

— Нужно ли усиление? Если да, то на какие позиции?

Источник: Sports

— Любой тренер, и мы не исключение, конечно, хочет качественных игроков. Не совсем правильно будет говорить о конкретных позициях, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют. Они действуют дисциплинированно и очень хорошо работают, стараются добиваться результата. Сложно тут о чем-то говорить. Руководство тоже обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в каких-то ресурсах и должны жить по средствам.— Какое максимальное количество новичков может прийти?— Пока нет. Но мы должны четко понимать, что если это футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего русского футболиста. И должно быть приемлемое соотношение «цена-качество», — сказал тренер «Локомотива».После 18 туров железнодорожники занимают в Мир РПЛ 5-е место.