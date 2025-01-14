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Хамес перешел в «Леон». Мексиканский клуб представил игрока сборной Колумбии в стиле фильма «Гладиатор»

Мексиканский клуб не раскрыл условия контракта, подписанного с 33-летним полузащитником сборной Колумбии.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что это «соглашение на миллионы долларов», а его срок будет рассчитан до конца 2025-го с опцией продления еще на год.

Хамес начал текущий сезон в «Райо Вальекано». За 6 матчей в Ла Лиге он не отметился результативными действиями. Недавно контракт игрока с испанским клубом был расторгнут.

«Леон» — восьмикратный чемпион Мексики. В следующем году команда примет участие в клубном чемпионате мира, где попала в группу с бразильским «Фламенго», тунисским «Эсперансом» и представителем АПЛ «Челси».

В соцсетях клуб представил экс-игрока «Порту», «Реала» и «Баварии» в стиле фильма «Гладиатор»: «Decimus “X”.