Экс-глава Федерации футбола Испании пойдет под суд за мошенничество

Следствие установило, что с 2007 по 2017 год Вильяр использовал свой пост для получения выгодных контрактов в интересах своего сына Горки Вильяра. Он заключал соглашения с футбольными федерациями других стран для организации товарищеских матчей сборной Испании, при этом Горка через свою компанию Sport Advisers SL выбирал соперников и условия встреч, что наносило финансовый ущерб федерации.