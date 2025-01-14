Экс-глава Федерации футбола Испании пойдет под суд за мошенничество

МАДРИД, 14 янв — РИА Новости. Суд Испании предложил рассмотреть дело бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхеля Марии Вильяра, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, коррупции и присвоении средств, что нанесло ущерб федерации в размере 4,5 миллиона евро, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти страны.
«Судья Национальной судебной коллегии Франсиско де Хорхе предложил привлечь к суду бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхеля Марию В. за заключение контрактов в период с 2007 по 2017 годы, которые нанесли ущерб организации в размере 4,5 миллиона евро», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что с 2007 по 2017 год Вильяр использовал свой пост для получения выгодных контрактов в интересах своего сына Горки Вильяра. Он заключал соглашения с футбольными федерациями других стран для организации товарищеских матчей сборной Испании, при этом Горка через свою компанию Sport Advisers SL выбирал соперников и условия встреч, что наносило финансовый ущерб федерации.
По данным суда, два матча с Южной Кореей принесли федерации убытки в размере 630 тысяч евро, а игры с Чили обошлись RFEF еще в 3,2 миллиона евро недополученного дохода.
Также следствие выявило другие эпизоды предполагаемых нарушений, включая выплаты за услуги, которые фактически не оказывались, и попытку избежать потери экономических льгот при увольнении сотрудников федерации.